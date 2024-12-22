❗️ На Ольмо есть два претендента из АПЛ. Один - идеальный, второго вы знаете 😏

«Арсенал» и «Манчестер Сити» - главные фавориты из АПЛ на подписание Дани Ольмо.

Также, по информации The Sun, на испанского хавбека всерьез претендует мюнхенская «Бавария».

«Барселона» может потерять игрока, если не сумеет зарегистрировать его контракт на вторую половину сезона. У каталонцев осталось три недели на решение этого вопроса. В ином случае, футболист может покинуть клуб на правах свободного агента.

Вам не кажется, что Дани идеально вписался бы в «Арсенал»? Универсальный талантливый игрок, предрасположенный к лидерству. Отличный «раздражитель» для расслабившегося Эдегора.

«Сити» выглядит менее предпочтительным вариантом... Ольмо - больше ситуативный игрок, чем звено системы. Нужен ли он Пепу?

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