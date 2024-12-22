Пацан из «Аякса» начеканил мяч 2424 раз. Игру не начинали, пока он не закончит челлендж
10-летний игрок молодежной команды амстердамского «Аякса» Зинедин Шайат впечатлил не только болельщиков на стадионе, но и футболистов.
В четверг вечером клуб из Эредивизи в Кубке Нидерландов принимал дома «Телстар» − 2:0. Перед началом игры юный паренек вышел на поле и начал набивать мяч обеими ногами. Юноша сделал это 2424 раз подряд и едва не задержал начало матча. Просто посмотрите, что он попытался провернуть на 2425-й попытке!
Его контроль мяча и мастерство настолько удивляли, что игроки первой команды сделали перерыв в разминке, чтобы понаблюдать за Зинедином. Особенно впечатлились экс-форварды клубов АПЛ Ваут Вегорст и Чуба Акпом.
Когда перфоманс Шайата подошел к концу, то парень удостоился оваций от болельщиков. Парень прошел мимо скамейки запасных «Аякса» и получил от всех «пять».
Зинедин в будущем готовится возглавить «Спартак»?