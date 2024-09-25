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🎥 Оцениваем чеканку мяча от Тен Хага. Смог бы работать в «Спартаке»?

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За пять матчей в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» набрал семь очков. «Дьяволы» успели покуражиться в Кубке лиги – забили семь безответных голов «Барнсли» из третьего дивизиона.

Впереди у манкунианцев старт в Лиге Европы. Тен Хаг усердно готовит игроков ко встрече с «Твенте», за который когда-то выступал сам голландец. На тренировках Эрик обучает футболистов на собственном примере.

Посмотрите на чудеса чеканки от босса «Ман Юнайтед».

Фанаты хвалят тренера:

💭 «Было бы неплохо, если бы он научил этому некоторых наших игроков».

💭 «Мареска порвет «кресты», если попробует сделать так же».

💭 «Пусть выходит в старте на матч с «Твенте». Он все еще может!»

💭 «Такого мы раньше не видели. Знаете, в этом сезоне атмосфера в команде особенная. Мы точно возьмем Лигу Европы, АПЛ и Кубок лиги».

💭 «Пусть вызовет на дуэль по чеканке других лысых тренеров лиги. Пора решить, кто из них лучший».

Как вам скиллы Тен Хага? Прошел бы отбор на тренерский мостик «Спартака»?

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