😲 Есть человек, который знал, что «Сити» провалит сезон. Майкл Оуэн! Он сказал это в прямом эфире еще в августе 🤯
Многие даже и не заметили, но Майкл Оуэн предсказал провальный сезон «Манчестер Сити» еще в августе!
Экс-нападающий мадридского «Реала» и сборной Англии сделал это в эфире Sky Sports 16 августа:
«В этом сезоне «Манчестер Сити» будет бороться лишь за попадание в топ-4».
Фанаты по-хорошему в ужасе...
💭 «Кто ты?»
💭 «Он видел что приближается».
💭 «Путешественник во времени».
💭 «Его следует называть «Провидец».
💭 «Даже сломанные часы работают два раза в день».
А самый крутой комментарий оставил сам Оуэн: «Рад, что вы заметили».
Ну разве не гений?
хотел сказать "тоттенхэм".
астрологи - они такие)