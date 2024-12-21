😲 Есть человек, который знал, что «Сити» провалит сезон. Майкл Оуэн! Он сказал это в прямом эфире еще в августе 🤯

Многие даже и не заметили, но Майкл Оуэн предсказал провальный сезон «Манчестер Сити» еще в августе !

Экс-нападающий мадридского «Реала» и сборной Англии сделал это в эфире Sky Sports 16 августа:

«В этом сезоне «Манчестер Сити» будет бороться лишь за попадание в топ-4».

Фанаты по-хорошему в ужасе...

💭 «Кто ты?»

💭 «Он видел что приближается».

💭 «Путешественник во времени».

💭 «Его следует называть «Провидец».

💭 «Даже сломанные часы работают два раза в день».

А самый крутой комментарий оставил сам Оуэн: «Рад, что вы заметили».

Ну разве не гений?