Очередные страсти с Икарди и Вандой: Нара изменяла мужу с бывшим игроком «Спартака» 😮

Экс-жена Кейта Бальде, бывшего игрока «Лацио» и «Спартака», рассказала об измене ее бывшего мужа с Вандой Нарой!

В январе 2023 года была информация, что муж Ванды Мауро Икарди подозревает Ванду в измене с Кейта Бальде, с которым вместе выступал за «Интер» в сезоне-2018/19.

«Мы женились в мае 2022 года. Мне казалось, что я живу в мечте, но нет. Через два месяца муж Нары связался со мной и рассказал, что в его доме состоялась встреча между моим мужем и его женой. Есть доказательства – записи с камер дома.

Но хуже всего то, что когда я позвонила ей и мужу, чтобы прояснить все, через полчаса эта дама рассказала мне, что сопровождала моего мужа в течение нескольких дней в Дубае. Она отправила мне переписки и совместные фотографии.

Женщина, которая спит с моим мужем, а потом присылает мне фотографии, – я не знаю, как ее назвать! Я не буду рассказывать вам больше никаких подробностей, потому что они ужасны», – сказала бывшая жена Бальде Симона Гуатьери.

На днях также была опубликована переписка Икарди с бывшей тещей, Норой Колосимо, в которой Мауро указал на то, что Нара не была ему верна.

В разговоре о лейкимии, выявленной у Ванды, Колосимо связала проблемы дочери со здоровьем с тем, что Икарди изменил ей в 2021 году, спровоцировав депрессию.

В ответ на это игрок написал: «Считаю, винить меня в болезни совершенно нагло, учитывая, что я 11 лет поддерживал вас во всем и против всех. Не забывайте, кто поддерживал вас все эти годы, когда вы жили в Милане, Париже, Стамбуле и остальных местах, в которых вам хотелось быть.

Болезнь... Кто сказал, что ваша дочь не заразилась, когда спала в моем миланском доме с моим бывшим коллегой?»