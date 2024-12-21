😮 «Реал» хочет заменить Милитао или Алабу. 🤯 Ван Дейк – в числе претендентов. А стоит ли?

Портал Football Transfers сотрясает интернет новым инсайдом о планах мадридского «Реала».

Издание пишет, что «сливочные» ищут замену Давиду Алабе и Эдеру Милитао.

В шорт-лист мадридцев попал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

А давайте сравним статистические показатели футболистов?

Поскольку Алаба все еще лечится, возьмем его данные за прошлый год.

Краткие выводы:

Ван Дейк почти непобедим в воздухе и хорош в передачах. Один из плюсов – голландец пасует зачастую не поперек, а вперед, чем способствует развитию атаки.

Оборонительные данные сравнивать сложнее, но более мастеровитым выглядит Милитао, который чаще выполняет именно функции защитника.

А вот в самостоятельном продвижении мяча ван Дейк заметно уступает Милитао и Алабе, которые едва ли не в три раза чаще выдвигаются вперед. Но, правды ради, дело может быть в тактических особенностях «Ливерпуля» и мадридского «Реала».

Как вы считаете, Вирджил прижился бы в «Мадриде»?