«У нее нет вкуса, только понты»: подписчики раскритиковали новый образ Джорджины

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала серию новых фото.

Пост с ее зимним образом многим не понравился. Подписчики выразили свое разочарование в комментариях.

📝 «Грустно наблюдать за этим. Она просто говорит: «Смотрите, сколько у меня сумок».

📝 «Никакого вкуса, только понты».

📝 «Что в этом красивого?»

📝 «Это ужасно».

«Надеюсь, что «Аль-Наср» подарит ей штаны».🤯 Джорджина появилась на кинофестивале в Джедде в прозрачном платье – в Саудовской Аравии выбор наряда не оценили