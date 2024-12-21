«У нее нет вкуса, только понты»: подписчики раскритиковали новый образ Джорджины
Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала серию новых фото.
Пост с ее зимним образом многим не понравился. Подписчики выразили свое разочарование в комментариях.
📝 «Грустно наблюдать за этим. Она просто говорит: «Смотрите, сколько у меня сумок».
📝 «Никакого вкуса, только понты».
📝 «Что в этом красивого?»
📝 «Это ужасно».
«Надеюсь, что «Аль-Наср» подарит ей штаны».🤯 Джорджина появилась на кинофестивале в Джедде в прозрачном платье – в Саудовской Аравии выбор наряда не оценили
Она ему пробирочных детей, он ей роскошную жизнь. Ее это устраивает.
Та же история с Неймаром где его жизнь супружеская лишь напоказ.
Только Неймар со своими пассиями спит, а они ему детей рожают на стороне. А так все тоже самое, изображение счастливой пары, сумки, шмотки, брюлики)
Когда семья настоящая, это видно.