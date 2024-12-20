😡 «Лицемер». Фанаты недовольны Аморимом из-за разного отношения к Антони и Рэшфорду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о положении Антони в клубе.

«Ему нужно больше уверенности. Я помогу ему стать лучшим игроком. Если вы помните Антони в «Аяксе»... Сейчас ему не хватает немного уверенности, чтобы обыгрывать один в один. Он станет лучше. Ему просто нужно усердно работать», - заявил португалец.

Фанаты начинают раздражаться подходом португальца.

💬 «Непопулярное мнение: Робин ван Перси больше похож на легенду «Манчестер Юнайтед», чем любой игрок нынешнего состава».

💬 «Если ты можешь помочь Антони, то помоги и Рэшфорду. Лицемер».

💬 «Его связка с Амадом иногда выглядела шикарно».

💬 «Мы уже скоро можем это увидеть. Антони усердно работает, а Рубен активно помогает ему. Очень надеюсь, что мы скоро сможем увидеть его версию времен «Аякса». Терпение - это ключ».

💬 «Антони больше никогда не будет так хорош. «Аякс» обманул «Манчестер Юнайтед», и я виню в этом тен Хага. Мы должны просто продать его».

💬 «Лучше бы Рэшфорду помог».