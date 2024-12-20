⚡ У Луиса Диаса есть два варианта на случай ухода из «Ливерпуля». Но в одном его не ждут... 😮

Diario AS уже имеет инсайд о возможном будущем Луиса Диаса.

Если колумбиец не заключит с «Ливерпулем» новый контракт, то у него есть два других варианта в топ-клубах.

Издание пишет, что Диас надеется перейти в «Барселону», либо «ПСЖ».

Фанаты «Барсы» не воодушевлены идеей.

💭 «Скорее всего, он останется в Ливерпуле».

💭 «Ага, сначала зарегистрируйте Ольмо».

💭 «Мы не можем позволить себе такой дорогой трансфер».

💭 «Он нам не нужен».

💭 «Не лучший вариант. И дело не в деньгах».

Контракт Диаса действует до 30 июня 2027 года.