⚡ У Луиса Диаса есть два варианта на случай ухода из «Ливерпуля». Но в одном его не ждут... 😮
Diario AS уже имеет инсайд о возможном будущем Луиса Диаса.
Если колумбиец не заключит с «Ливерпулем» новый контракт, то у него есть два других варианта в топ-клубах.
Издание пишет, что Диас надеется перейти в «Барселону», либо «ПСЖ».
Фанаты «Барсы» не воодушевлены идеей.
💭 «Скорее всего, он останется в Ливерпуле».
💭 «Ага, сначала зарегистрируйте Ольмо».
💭 «Мы не можем позволить себе такой дорогой трансфер».
💭 «Он нам не нужен».
💭 «Не лучший вариант. И дело не в деньгах».
Контракт Диаса действует до 30 июня 2027 года.
Луис Диас топ-футболист, именно поэтому он один из ключевых игроков Ливерпуля.