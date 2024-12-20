«Барселона» и «Атлетико» оспорят лидерство в Ла Лиге, а горячие болельщицы поддержат игроков на трибунах❤️‍🔥

Завтра нас ждет супер-матч в Ла Лиге: «Барселона» принимает «Атлетико». У обеих команд сейчас по 38 очков, но у подопечных Диего Симеоне есть игра в запасе.

Смогут ли «красно-белые» воспользоваться моментом и выбиться в единоличные лидеры турнира или вверх одержат подопечные Ханси Флика?

В любом случае, атмосфера будет жаркой, в том числе и на трибунах, где игроков обеих команд будут поддерживать самые горячие болельщицы. Давайте познакомимся с ними поближе.

Начнем с хозяев:

За Рафинью болеет красотка Тайа.

За Ламина Ямаля – его новая девушка Анна.

За Роберта Левандовски будет переживать супруга Анна.

Дани Ольмо поддерживает Лаура.

А что у гостей? У «Атлетико» с поддержкой тоже все хорошо!

Ольга поддерживает Яна Облака.

Красотка Эстель болеет за Клемана Лангле.

Шарлотта будет переживать за Маркоса Льоренте.

А за Антуана Гризманна – его жена Эрика.