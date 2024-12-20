«Барселона» и «Атлетико» оспорят лидерство в Ла Лиге, а горячие болельщицы поддержат игроков на трибунах❤️🔥
Завтра нас ждет супер-матч в Ла Лиге: «Барселона» принимает «Атлетико». У обеих команд сейчас по 38 очков, но у подопечных Диего Симеоне есть игра в запасе.
Смогут ли «красно-белые» воспользоваться моментом и выбиться в единоличные лидеры турнира или вверх одержат подопечные Ханси Флика?
В любом случае, атмосфера будет жаркой, в том числе и на трибунах, где игроков обеих команд будут поддерживать самые горячие болельщицы. Давайте познакомимся с ними поближе.
Начнем с хозяев:
За Рафинью болеет красотка Тайа.
За Ламина Ямаля – его новая девушка Анна.
За Роберта Левандовски будет переживать супруга Анна.
Дани Ольмо поддерживает Лаура.
А что у гостей? У «Атлетико» с поддержкой тоже все хорошо!
Ольга поддерживает Яна Облака.
Красотка Эстель болеет за Клемана Лангле.
Шарлотта будет переживать за Маркоса Льоренте.
А за Антуана Гризманна – его жена Эрика.