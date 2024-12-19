Нуньес рисковал получить глупую желтую карточку. От импульсивного поступка его спас защитник «Саутгемптона»
Матч четвертьфинала Кубка лиги между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» для команды Арне Слота получился не самым простым – 2:1. Казалось, что «красные» сделали результат за полчаса, но во втором тайме хозяева огрызнулись.
Незадолго до гола «Саутгемптона» Дарвин Нуньес неслабо завелся. Его всю игру провоцировали фанаты, которым он ответил эффектным мячом.
У Дарвина чуть не сорвало кран, когда против него довольно жестко сыграл хавбек Джо Арибо и уругваец готовился ответить ему. Форвард занес руку и хотел ударить обидчика, что точно привело бы как минимум к желтой карточке.
Нуньесу повезло, что рядом оказался опытный защитник «святых» Ян Беднарек. Поляк на свой страх и риск схватил игрока «Ливерпуля» и чуть было не получил сам. Но Нуньес быстро понял, от чего его сберег соперник и они мило обнялись.
На видео видно что это Дарвин первый остановился и пока Беднарек держал его за майку и что-то яростно кричал, Дарвин остановил своё движение и превратил конфликт в обнимашки.
Видимо сдорово поумнел с тех самых пор, как за подобное получил в прошлом красную карточку.
И почему-то совсем проигнорирован Ватару Эндо, который сразу подлетел гасить конфликт и так же успел обнять обоих.
Ну и смех, глядящего на эту сценку, главного рефери Саймона Хупера стоило бы упомянуть - не часто такое увидишь.
ps. "чуть не сорвало кран" - такие выражения допустимы в пользовательских коментариях и в совсем уж желтушных изданиях, не будем их тут упоминать.
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