Нуньес рисковал получить глупую желтую карточку. От импульсивного поступка его спас защитник «Саутгемптона»

Матч четвертьфинала Кубка лиги между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» для команды Арне Слота получился не самым простым – 2:1. Казалось, что «красные» сделали результат за полчаса, но во втором тайме хозяева огрызнулись.

Незадолго до гола «Саутгемптона» Дарвин Нуньес неслабо завелся. Его всю игру провоцировали фанаты, которым он ответил эффектным мячом.

У Дарвина чуть не сорвало кран, когда против него довольно жестко сыграл хавбек Джо Арибо и уругваец готовился ответить ему. Форвард занес руку и хотел ударить обидчика, что точно привело бы как минимум к желтой карточке.

Нуньесу повезло, что рядом оказался опытный защитник «святых» Ян Беднарек. Поляк на свой страх и риск схватил игрока «Ливерпуля» и чуть было не получил сам. Но Нуньес быстро понял, от чего его сберег соперник и они мило обнялись.