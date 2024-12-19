Зимняя сказка✨: Коул Палмер наслаждается отдыхом в компании своей роскошной девушки

Коул Палмер был замечен в огромном капюшоне и балаклаве, когда гулял со своей девушкой Конни Грейс в парке атракционов.

22-летняя суперзвезда «Челси» держался в тени, наслаждались ночным отдыхом в центре Лондона.

Пара выглядела влюбленной, катаясь на аттракционах.

Палмер также был замечен с игрушечным пистолетом, но неизвестно, удалось ли ему выиграть приз для Конни.

Напомним, что впервые пару заметили вместе прошлым летом на Ибице. Конни — косметолог, работающая в салоне красоты в Лондоне.