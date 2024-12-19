Все еще не считаете его лучшим 🤯? У Винисиуса шикарная статистика в финалах с «Мадридом»⚽

Вчера «Реал Мадрид» выиграл очередной финал из завоевал Межконтинентальный кубок в матче с мексиканской «Пачукой».

«Реал» полностью владел инициативой и завершил встречу со счетом 3:0. Голами отметились Килиан Мбаппе, Родриго и Винисиус. Причем француз и новоиспеченный обладатель трофея The Best ФИФА также сделали результативные передачи.

Накануне матча Вини чествовали во время церемонии вручения наград ФИФА, но далеко не все были согласны с победой бразильца – в социальных сетях активно звучала критика.

Однако Винисиус на деле доказывает, почему является одним из лучших игроков в мире: в 11 финалах с «Мадридом» у него 8 голов и 5 ассистов! Вчерашний финал не стал исключением – бразилец отметился и голом, и результативной передачей.