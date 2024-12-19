Все еще не считаете его лучшим 🤯? У Винисиуса шикарная статистика в финалах с «Мадридом»⚽
Вчера «Реал Мадрид» выиграл очередной финал из завоевал Межконтинентальный кубок в матче с мексиканской «Пачукой».
«Реал» полностью владел инициативой и завершил встречу со счетом 3:0. Голами отметились Килиан Мбаппе, Родриго и Винисиус. Причем француз и новоиспеченный обладатель трофея The Best ФИФА также сделали результативные передачи.
Накануне матча Вини чествовали во время церемонии вручения наград ФИФА, но далеко не все были согласны с победой бразильца – в социальных сетях активно звучала критика.
Однако Винисиус на деле доказывает, почему является одним из лучших игроков в мире: в 11 финалах с «Мадридом» у него 8 голов и 5 ассистов! Вчерашний финал не стал исключением – бразилец отметился и голом, и результативной передачей.
Но до славного парня без соц.сетей далеко, эт да🤣🤡
бггг
Там провокаций и истерик в разы меньше. Вот он и сконцентрирован на игре, делает её прекрасно уже который сезон в ЛЧ. В Ла Лиге же половина нарушений игнорируется, он заводится, психует и сам получает желтые. Вдобавок не особо умные футболисты и болельщики соперника накаляют ещё сильнее обстановку вокруг него. В Лиге чемпионов и еврокубках на это нет времени и все заняты своими делами.
Хотелось бы, что он играл всегда так, будто это финалы и не обращал внимания ни на что