«Ну хоть это Родри не смог украсть!»: интернет отреагировал на победу Винисиуса в борьбе за трофей «The Best»

Винисиус все-таки стал лучшим, пусть ему не удалось заполучить «Золотой мяч», но именно он назван лауреатом премии «The Best» ФИФА. По итогам голосования тренеров, капитанов сборных, журналистов и фанатов он получил 48 баллов, а его главный конкурент Родри – 43.

Любители футбола не могли пройти мимо такой новости и бурно отреагировали в социальных сетях на победу бразильца:

💬«Интересно, почему же Родри не появился на церемонии? Он жаловался, когда игроки «Мадрида» не присутствовали на вручении «Золотого мяча».

💬«Эту награду Вини дали из жалости, ее заслужил Родри – чемпион Европы с Испанией».

💬«Прекрасная история большого успеха».

💬«Второсортная премия для того, кто отправляет команды в Сегунду».

💬«Ну хоть это Родри не смог украсть!».

💬«Вини – первый бразилец-лауреат премии!».