Беллингем вновь продемонстрировал феноменальную технику. Хавбеку «Мадрида» хватило одного движения для обыгрыша двоих

По сравнению с прошлым сезоном, новый хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем начал не лучшим образом. Однако со временем англичанин адаптировался к новой роли и стал больше приносить пользы.

Сегодня «королевский клуб» в Катаре в финале Межконтинентального кубка ФИФА не испытал проблем в игре с «Пачукой» − 3:0. Беллингем не забил и не отдал голевую передачу, но был полезен: 82 раза коснулся мяча, отдал 64 передачи с точностью в 84% и сделал три ключевых паса. В конце матча его заменил Арда Гюлер.

Всю игру «Мадрид» чувствовал превосходство над соперником, потому футболисты играли расслабленно. В одном из моментов Джуд Беллингем пошел на двух соперников и феноменальным финтом оставил обоих не у дел.

Есть ощущение, что оба даже не сразу поняли, что произошло. Вышло очень эффектно и одновременно эффективно, так как англичанин сразу же потащил мяч вперед.