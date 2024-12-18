«Ювентус» пригласил на матч «старую синьору». Она болеет за клуб с 40-го года, ни разу не была на домашней арене, встретилась с кумирами

В предрождественские дни самое время исполнять чужие мечты. «Ювентус» огорчил болельщиков домашней ничьей в игре против последней команды Серии А «Венеции», но порадовал конкретную фанатку – блогершу под ником nonna_alice_1940.

У нее более 35 тысяч подписчиков в инстаграме, а еще она болеет за клуб с рождения − с 1940-го года. Нонна Аличе живет в Мантове и до недавнего времени ни разу не посещала домашний стадион клуба «Ювентус Стэдиум». И вот, ее мечта сбылась.

Клуб прислал ей специальное приглашение с доступом в вип-зону. «Дай мне очки, тогда смогу прочитать, − сказала болельщица своей внучке. − Нонна Аличе, мы ждем вас в Турине для вашего первого посещения «Ювентус Стэдиума».

Она явно впечатлилась тем, что увидела. Когда Аличе шла по коридорам арены, то увидела плакат с Дель Пьеро, назвала его кумиром и послала воздушный поцелуй. Интересно, знала ли она, что ее ждет встреча с настоящим, а не сфотографированным Алессандро? «Старая синьора» не могла поверить в то, что перед ней Дель Пьеро. Они немного пообщались и сфотографировались.

Скорее всего, Аличе присутствовала как раз на матче с «Венецией», когда команда смогла сравнять счет только в самом конце игры. Даже несмотря на такое развитие событий, болельщица точно осталась довольной, ведь такие эмоции трудно подделать.

После игры Аличе отправилась к месту, откуда обычно выходят футболисты. Там она увиделась с Андреа Камбьязо («О, я видел ваши видео в тиктоке»), Тимоти Веа, Кефреном Тюрамом («Вы прекрасны»), Кенаном Йылдызом, Пьером Калулу.

Самыми милыми получились встречи с Микеле Ди Грегорио, которого она расцеловала и как будто не хотела отпускать, а также Душаном Влаховичем, которого она назвала кумиром и призналась, что ждала именно его. Ну и, конечно же, куда без капитана Данило.