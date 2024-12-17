Недовольны победой Винисиуса? Тогда знайте: Родри победил в голосовании тренеров и медиа, за бразильца - игроки и фанаты

Винисиус выиграл премию The Best от FIFA, став лучшим футболистом 2024 года (по одной из версий).

Подробности голосования вызывают смешанные эмоции.

В голосовании тренеров сборных победил с небольшим отрывом Родри (461 против 438). Капитаны национальных команд выбрали Винисиуса (373 против 617). Медиа предпочли испанца (543 против 538). А вот фанаты с пятикратным перевесом проголосовали за Винисиуса. Причем Родри существенно обогнал даже Джуд Беллингем.

Вопрос лишь один: Вам не кажется странным учитывать результаты голосования фанатов, где, очевидно, побеждает большая фан-база?