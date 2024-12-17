Знакомимся с пятеркой молодых звезд МЛС, готовых покорять Европу🤩

Многие футболисты отправляются в МЛС, чтобы завершить там свою карьеру, но есть и те, кто может отправиться из США покорять Европу уже этой зимой.

МЛС стала лигой, в которой молодые игроки могут добиться успеха, если им предоставить шанс — и 2024 год это доказал.

Давайте узнаем, кого из молодых звезд мы можем скоро увидеть в Европе.

Адилсон Маланда, «Шарлотт», 23 года

Маланда – один из самых впечатляющих защитников в МЛС в 2024 году. 22-летний центральный раскрылся под руководством Дина Смита. Теперь им заинтересовались и в Европе.

В 2024 году Маланда сыграл 32 матча за «Шарлотт», выиграв 58,1 % своих воздушных дуэлей, записав на свой счет 81 вынос и забив один гол в чемпионате.

Джон Толкин, «Нью-Йорк Ред Буллс», 22 года

Толкин может оказаться в Европе уже в январе.

Он превратился в одного из лучших исполнителей стандартов в МЛС, а также в универсального защитника. За четыре сезона в качестве профессионала 22-летний Джон забил семь голов и отдал 15 результативных передач — он второй по количеству результативных передач среди защитников в истории клуба.

Летом Толкин представлял сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сыграв четыре матча — все из которых были в стартовом составе — сборная США вышла в четвертьфинал турнира.

По информации Goal, сразу несколько клубов Бундеслиги интересуются футболистом.

Диего Луна, «Реал Солт-Лейк», 21 год

Лауреат премии МЛС «Лучший молодой игрок 2024 года» Луна считается одним из самых ярких и перспективных талантов в американском футболе.

Для креативного вингера из сборной США 2024 год стал прорывным. 21-летний Диего забил восемь голов и отдал 12 результативных передач в 31 матче МЛС.

По данным The Mirror, в январе «Лидс Юнайтед» может подписать игрока.

Габриэл Пек, «ЛА Гэлакси», 23 года

Пек стал «Новичком года» в МЛС, громко заявив о себе.

Забив 16 голов и отдав 14 результативных передач в течение регулярного сезона, а также забив еще пять голов на пути к завоеванию чемпионского Кубка лиги с «ЛА Гэлакси» впервые за десятилетие, 23-летний бразилец провел выдающийся дебютный сезон.

Пек перебрался в МЛС из «Васко Да Гама» только минувшим летом, но, возможно, уже скоро ему снова придется переезжать – на этот раз в Европу.

Обед Варгас, «Сиэтл Саундерс», 19 лет

Варгас, пожалуй, самый талантливый и перспективный полузащитник МЛС. В возрасте 18 лет он вышел на поле после травмы Жуана Паулу в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2022 года и укрепил полузащиту, помог «Сиэтлу» стать первой командой МЛС, выигравшей трофей.

Чуть меньше двух лет спустя он стал опорой полузащиты Брайана Шметцера, дебютировал за сборную Мексики и рассматривается как кандидат на переезд в Европу.

По ходу сезона Варгас забил два гола и сделал девять результативных передач, проведя на поле почти 3400 минут. Будучи ключевой фигурой в составе «Сиэтла», он сыграл 30 матчей регулярного чемпионата.