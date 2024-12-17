😨 «Ливерпулю» не хватает денег на продление Трента - известно сколько 💵

«Ливерпуль» испытывает большие затруднения с продлением Трента Александер-Арнолда.

По информации The Sun, «ккаузеры» предлагают англичанину £ 250 тысяч в неделю. Футболист же настаивает на £ 350 тысяч.

Красные хотят подписать с игроком пятилетний контракт. Сейчас он зарабатывает в клубе £ 180 тысяч.

У фанатов сомнения.

💭 «Не могу винить его в том, что он хочет таких денег. Он снова и снова доказывает, что достоин их».

💭 «Только «Сити» или «Реал» могут столько предложить».

💭 «Главное - продлить Салаха и ван Дейка. Трента заменить проще, чем их».

💭 «Я знаю, что это не вина игроков, но деньги в современном футболе - безумие. Люди в год не зарабатывают столько, как футболисты в неделю. Даже богачи».

💭 «£ 350 тысяч в неделю... Арестуйте этого бандита».

💭 «Такое по силам только «Мадриду».