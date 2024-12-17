👑 Так выглядит великий футболист: Хесус Навас оставил капитанскую повязку и футболку в музее «Севильи»

Хесус Навас покидает «Севилью», проведя в клубе большую часть жизни.

Прощание футболиста с родным стадионом вызвало бурю эмоций не только у фанатов на «Рамон Санчес Писхуан», но и среди нейтральных любителей футбола в соцсетях.

Навас закончит с футболом в конце года - ему уже 39 лет.

После матча с «Сельтой», ставшим последней домашней игрой в карьере Наваса, он отправился в клубный музей, чтобы оставить в нем свою футболку и капитанскую повязку.

Эта сцена тоже не сможет оставить вас равнодушными.

Слезы, еще слезы и безмерное уважение: «Севилья» попрощалась с Хесусом Навасом 😢