👑 Так выглядит великий футболист: Хесус Навас оставил капитанскую повязку и футболку в музее «Севильи»
Хесус Навас покидает «Севилью», проведя в клубе большую часть жизни.
Прощание футболиста с родным стадионом вызвало бурю эмоций не только у фанатов на «Рамон Санчес Писхуан», но и среди нейтральных любителей футбола в соцсетях.
Навас закончит с футболом в конце года - ему уже 39 лет.
После матча с «Сельтой», ставшим последней домашней игрой в карьере Наваса, он отправился в клубный музей, чтобы оставить в нем свою футболку и капитанскую повязку.
Эта сцена тоже не сможет оставить вас равнодушными.
Слезы, еще слезы и безмерное уважение: «Севилья» попрощалась с Хесусом Навасом 😢