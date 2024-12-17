Допинг Мудрика – новый мем: фанаты смеются над тату украинца «одного таланта недостаточно» и балуются с ИИ

Сегодня утром стало известно, что полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. В пробе «А» украинского футболиста обнаружено запрещенное вещество.

Фанаты в сети уже шутят над этой темой. Вспомнили тату игрока и называют его фанатом Поля Погба, который тоже отбывает дисквалификацию за допинг.

📝 «Так вот что значит его тату: «Одного таланта недостаточно».

Мудрик в этой Лиге конференций — просто 🔥. Но, кажется, больше на поле мы его не увидим

📝«Я знал, что он фанат Погба»:

📝 «Тренер Мудрика – Погба»: