Мудрик в этой Лиге конференций — просто 🔥. Но, кажется, больше на поле мы его не увидим

Сегодня утром стало известно, что полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. В пробе «А» украинского футболиста обнаружено запрещенное вещество.

Допинг-пробу взяли в конце октября. Ожидается, что в ближайшее время вскроют пробу «B». Вингеру, который и так мало играл, теперь грозит дисквалификация.

Мудрик почти не играл в АПЛ из-за высокой конкуренции (151 минута и ноль результативных действий), но зато зажигал в Лиге конференций. За 360 минут в еврокубке Михаил забил три гола и сделал один ассист.

Мудрик не играет за «Челси» с 28 ноября – тогда он провел полный матч против «Хайденхайма» (2:0) в Лиге конференций и забил гол. С тех пор ураинец пропустил четыре игры лондонской команды.

Ранее инсайдер Бен Джейкобс писал, что в январе «Челси» не отпустит вингера ни в аренду, ни на постоянной основе. Нет ни единого шанса, что украинец сменит команду посреди игрового года. Утверждается, что клуб продолжает поддерживать 23-летнего футболиста и не ищет возможности расстаться с ним.