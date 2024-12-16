Победили «Барсу», потому что просто чилловые парни: «Леганес» использовал популярный мем после матча

«Леганес» креативно отметил победу над «Барселоной» 1:0.

«Очень чилловый понедельник», — написали в «Леганесе», показав картинку из популярного мема ChillGuy в домашней футболке клуба.

Пост собрал около 100 000 просмотров и почти 8000 лайков.

Chill guy – самый популярный ныне мем. Его породил американский художник Филипп Бэнкс. В октябре 2023-го он опубликовал в соцсетях рисунок коричневой собаки в джинсах и свитере. Пес держит руки в карманах и смотрит с легкой ухмылкой.

Он просто чилловый парень: Гирасси отпраздновал гол «Барсе» в стиле Chill guy – самого популярного мема