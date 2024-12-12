Он просто чилловый парень: Гирасси отпраздновал гол «Барсе» в стиле Chill guy – самого популярного мема

Chill guy – самый популярный ныне мем. Его породил американский художник Филипп Бэнкс. В октябре 2023-го он опубликовал в соцсетях рисунок коричневой собаки в джинсах и свитере. Пес держит руки в карманах и смотрит с легкой ухмылкой.

Спустя год Chill guy завирусился и породил кучу мемов.

В футболе первым так отпраздновал гол защитник «Борнмута» Дин Хейсен, забив «Тоттенхэму».

А вчера так же отпраздновал гол форвард «Боруссии Д» Секу Гирасси. Он сделал дубль в матче ЛЧ с «Барсой» (2:3).

Он просто чилловый парень.