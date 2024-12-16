Мемфис Депай покоряет музыкальный Олимп на стиле – наслаждаемся творчеством футболиста😎
Только недавно мы рассказывали о творчестве Мойзе Кина, как выяснилось, что Мемфис Депай тоже развивается в музыке.
Французский футболист запустил музыкальный проект со своим другом из сборной Нидерландов Квинси Промесом. Парни уже выпустили клип на песню «LA Vibes Freestyle 1.0».
С тех пор голландец регулярно выпускает песни и музыкальные клипы для своих фанатов, продолжая развиваться в музыке.
Вот и сейчас Мемфис в процессе съемок уже нового видео. Кусочек со съемок завирусился в социальных сетях.