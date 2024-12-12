Звезда Серии А Мойзе Кин выпускает дебютный альбом – предлагаем заценить его первый сингл😎

Звезда Серии А Мойзе Кин, в настоящее время нападающий выступающий за «Фиорентину», нашел способ разделять свое время между футбольным полем и музыкальной сценой.

Кин сделал себе имя во время выступлений за «Ювентус», «Эвертон» и «Пари Сен-Жермен», прежде чем перейти в «Фиорентину».

А теперь 24-летний Кин готовится представить свой дебютный альбом «Chosen» 16 декабря. Альбом состоит в общей сложности из 11 рэп-треков. Центральный нападающий давно увлекается музыкой и никогда не скрывал этого.

В прошлом году вышел первый сингл Кина «Outfit» с рэп-группой 19F.

Несколько игроков ранее тоже проявляли интерес к музыке и выпускали свои треки, как например Алекс Ивоби из «Фулхэма», Стефан де Врей из миланского «Интера» и Амаду Онана из «Астон Виллы». Но Кин - один из немногих футболистов, которому удалось выпустить альбом. Звезда «Милана» Рафаэл Леау также входит в этот небольшой список, поскольку в 2021 году он выпустил альбом «Beginning».

В этом сезоне у Мозйе Кина хорошо обстоят дела не только с музыкой, но и с футболом. Он отличился в составе «Фиорентины», забив в общей сложности 13 голов и отдав одну результативную передачу в 17 матчах.