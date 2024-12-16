Деле Алли среди звезд Голливуда на трибунах матча «Комо» – «Рома» в Серии А – футболист в отличной компании🤩

Звезды Голливуда посетили матч «Комо» – «Рома» в Серии А.

«Комо» Сеска Фабрегаса приглашает знаменитостей, чтобы повысить медийность.

Актеры Кира Найтли, Эдриен Броуди и Майкл Фассбендер были на матче с «Ромой» в воскресенье, что невозможно было не осветить в прессе.

На трибунах присутствовал и Деле Алли, по слухам, готовящийся к возвращению в Европу в составе «Комо» уже после Рождества.

Но главный тренер итальянского клуба Сеск Фабрегас пока не готов раскрывать всех карт. После матча он сказал по поводу Алли: «Я встречался с ним. Есть вероятность, что он будет тренироваться с нами после Рождества, чтобы набрать форму».

Подопечные не подвели Фабрегаса, обыграв столичный клуб со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в добавленное время ко второму тайму.