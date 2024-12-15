👎 «Сити» плох, но судейство не лучше. Один эпизод в первом тайме мог перевернуть игру
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Манчестер Сити» на последних минутах матча, но это не единственная проблема «горожан».
Вопросы к судейству можно ожидать уже в ближайшие часы. Соцсети уже поднимают шум из-за возмутительного эпизода в первом тайме, который, по их мнению, должен был закончиться пенальти в ворота Андре Онана.
💭 «Чистое нарушение. О какой оборонительной игре здесь может идти речь?»
💭 «Это регби?»
💭 «А VAR точно существует?»
💭 «Это фол в любой точке поля».
💭 «Чему удивляться? Это же «МЮ»
💭 «А через две минуты Холанду дали желтую за какую-то ерунду».
Кстати, почему не написали про другой эпизод, где Диаш фолил на том же Хёйлунде в штрафной ?