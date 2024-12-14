Уже забыли Муниаина? Зря, легенда «Бильбао» уехал в Аргентину и мгновенно стал кумиром 👏 фанатов. Вы обалдеете, узнав, почему 😳

Икер Муниаин теперь знаком не только баскам и любителям симулятора FIFA, но и южноамериканским фанатам футбола.

Накануне 32-летия хавбек все-таки решился уйти из «Атлетика». И не просто сменить команду, а уехать на другой континент!

Сейчас испанец выступает за аргентинский «Сан-Лоренсо», который не может выиграть уже пять игр подряд. Разумеется, этот факт не очень радует фанатов.

Домашнее поражение с «Тигре» вылилось в медийную бомбу: после матча игроки подверглись оглушительному свисту трибун, а Муниаин запретил партнерам уходить с поля, вынудив их слушать все, что о них думают болельщики.

Хайпует?