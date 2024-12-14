Манчестерское дерби по женам и подругам: чьи девушки красивее – у игроков «Сити» или «Юнайтед»?

Самых успешных футболистов всегда сопровождают яркие девушки.

В частных ложах на стадионах «Сити» и «Юнайтед» в Манчестере всегда можно увидеть великолепных спутниц футболистов.

Выбрали по пять девушек, давайте решать у игроков какой команды лучше вкус.

Андре Онана и его супруга Мелани Камаю:

Лисандро Мартинес и его жена Мури Лопес Бенитес:

Диого Далот и Клаудиа Пинто:

Джошуа Зиркзе и Селина Керр:

Расмус Хейлунд и Лаура Род Сондергаард:

Фил Фоден и Ребека Кук:

Матео Ковачич с женой Изабель:

Бернарду Силва и Инез Томас:

Эдерсон и Лайсе Моралес:

Натан Аке и Кайли Рамман: