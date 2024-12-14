Манчестерское дерби по женам и подругам: чьи девушки красивее – у игроков «Сити» или «Юнайтед»?
Самых успешных футболистов всегда сопровождают яркие девушки.
В частных ложах на стадионах «Сити» и «Юнайтед» в Манчестере всегда можно увидеть великолепных спутниц футболистов.
Выбрали по пять девушек, давайте решать у игроков какой команды лучше вкус.
Андре Онана и его супруга Мелани Камаю:
Лисандро Мартинес и его жена Мури Лопес Бенитес:
Диого Далот и Клаудиа Пинто:
Джошуа Зиркзе и Селина Керр:
Расмус Хейлунд и Лаура Род Сондергаард:
Фил Фоден и Ребека Кук:
Матео Ковачич с женой Изабель:
Бернарду Силва и Инез Томас:
Эдерсон и Лайсе Моралес:
Натан Аке и Кайли Рамман: