Кто сейчас самый надежный вратарь в топ-5? Экс-голкипер «МЮ» на первом месте, Онана даже не в десятке

Давид Де Хеа возглавил список самых надежных вратарей.

Голкипер, которого «Фиорентина» летом подписала бесплатно, отражает 83% ударов в этом сезоне – по этому показателю он номер один в семи сильнейших лигах Европы.

В десятку лучших входят:

1. Давид Де Хеа («Фиорентина») – 83% сэйвов.

2-3. Диогу Кошта («Порту») – 82%.

2-3. Анатолий Трубин («Бенфика») – 82%.

4-5. Аугусто Баталья («Райо Вальекано») – 80%.

4-5. Франко Исраэль («Спортинг») – 80%.

6. Филипп Кен («Монако») – 79%.

7. Марчин Булка («Ницца») – 78%.

8-10. Моритц Николас («Боруссия» Менхенгладбах) – 77%.

8-10. Петер Гулачи («Лейпциг») – 77%.

8-10. Ян Облак («Атлетико») – 77%.

Де Хеа сразу же стал основным в итальянской команде и постоянно выручает команду. Полтора год назад он стал не нужен Эрику тен Хагу в «МЮ» и клуб не продлил с ним контракт, подписав на замену Андре Онана.