Кто сейчас самый надежный вратарь в топ-5? Экс-голкипер «МЮ» на первом месте, Онана даже не в десятке
Давид Де Хеа возглавил список самых надежных вратарей.
Голкипер, которого «Фиорентина» летом подписала бесплатно, отражает 83% ударов в этом сезоне – по этому показателю он номер один в семи сильнейших лигах Европы.
В десятку лучших входят:
1. Давид Де Хеа («Фиорентина») – 83% сэйвов.
2-3. Диогу Кошта («Порту») – 82%.
2-3. Анатолий Трубин («Бенфика») – 82%.
4-5. Аугусто Баталья («Райо Вальекано») – 80%.
4-5. Франко Исраэль («Спортинг») – 80%.
6. Филипп Кен («Монако») – 79%.
7. Марчин Булка («Ницца») – 78%.
8-10. Моритц Николас («Боруссия» Менхенгладбах) – 77%.
8-10. Петер Гулачи («Лейпциг») – 77%.
8-10. Ян Облак («Атлетико») – 77%.
Де Хеа сразу же стал основным в итальянской команде и постоянно выручает команду. Полтора год назад он стал не нужен Эрику тен Хагу в «МЮ» и клуб не продлил с ним контракт, подписав на замену Андре Онана.
Самое время вспомнить, что % сэйвов давно уже не котируется специалистами как метрика, что-то дельное говорящее об уровне вратаря. Её до сих пор считают чисто по традиции.
Во-первых, к термину "сэйв" подходят крайне формально -- любой мяч, который идёт в створ ворот и долетает до голкипера, но не заканчивается голом, это и есть сэйв. То есть, даже если удар слабенький и простенький, такой, что любой вратарь должен брать чуть ли не закрытыми глазами, это всё равно будет считаться сэйвом.
Во-вторых, важно не только сколько раз вратарь спас команду, но сколько раз и не спас. Если общий баланс близок к нулю или отрицательный, то грош цена такому киперу и всем его сэйвам.
В-третьих, надёжность вратаря не оценивается только сэйвами. Например, он должен уметь перехватывать передачи низом и верхом в штрафной, подчищать за защитниками за пределами штрафной, особенно, если у команды высокая линия обороны. Уметь не сыпаться под давлением.
Вот так и возникли метрики вроде PSxG+/-, Stp% и #OPA/90. И по ним лучший вратарь Серии А -- Милинкович-Савич из Торино. Второй -- Сузуки из Пармы. И только третьим идёт Де Хеа.
Это всё, что нужно знать о рейтинге сэйвов -- третий вратарь Серии А занимает первое место в Европе)) Де Хеа слаб на втором этаже и выходах из штрафной. Да и ляпы за ним водятся. Одной игры на ленточке недостаточно.