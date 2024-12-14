Хорватский клуб скопировал лого «Брайтона». О двойнике англичане узнали забавно – почти как в анекдоте

По всему миру есть футбольные клубы, чьи логотипы очень похожи друг на друга. Например, эмблема эквадорского клуба «Барселона Гуаякиль» очень напоминает ту, которую использует каталонская тезка. Причем оба клуба никак не связаны друг с другом. Их объединяет только то, что южноамериканский основал испанец.

В Испании явно знают о существовании клуба-двойника», но бывают случаи, когда о таком родстве не догадываются.

Клуб АПЛ «Брайтон» недавно узнал, что в хорватском миноре играет «Ядран Галеб» и его логотип англичанам показался очень знакомым.

В нашем случае интересна история того, как «чайки» об этом догадались. Один из членов хорватского клуба пришел в их офис, рассказал о том, что у двух клубов много общего (да, как минимум лого) и попросил «какое-то символическое пожертвование в виде оборудования».

Англичане сильно удивились такой наглости, но в суд за нарушение интеллектуальной собственности подавать не стали. «Брайтон» отправил хорватам письмо с требованием сменить эмблему по-хорошему.

«Была определенная, скажем так, угроза, но в итоге в письме говорилось, что они просят нас изменить герб и не будут подавать никаких судебных исков. С юридической точки зрения, у нас не было причин не подчиниться. Похоже, они только сейчас заметили это и решили отреагировать на логотип, который явно скопирован», − рассказал юрист Йосип Маджарич, который способствовал удалению герба с сайтов округа и Хорватской федерации футбола.

Английский клуб основали в 1901 году, а клуб «Ядран-Галеб» появился сто лет спустя в результате слияния двух местных команд низшей лиги.

Это далеко не первый случай, когда в минорных лигах Хорватии используют известные лого. Вы же угадали, кого копировали хорваты на изображении ниже?