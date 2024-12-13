Вы все еще против VAR? 11 лет назад «Шальке» в ЛЧ засчитали дикий гол

Кажется, что система VAR вошла в футбол уже довольно давно. Она решила очень многие споры об офсайдах, но оставила о назначении некоторых пенальти и удалениях. На самом же деле, видеопомощник впервые появился в 2016 году на матче Кубка Нидерландов между «Аяксом» и «Виллем II» – всего 8 лет назад.

С тех пор благодаря видео справедливость восторжествовала тысячи раз, но все еще существуют футбольные болельщики, которые против прогресса. Специально для них один из пользователей соцсети X вспомнил чудовищный мяч, забитый защитником «Шальке» Жоэлем Матипом, в Лиге чемпионов 2013 года.

11 декабря клуб из Гельзенкирхена в шестом туре играл дома против «Базеля» и от итогов матча зависел выход из группы, так как у «Шальке» было 7 очков, а у швейцарцев − 8. Мяч Дракслера на 51-й минуте был первым, а Матип отличился на 57-й, но он явно выбил соперника из колеи (закончили 2:0).

Просто посмотрите, как умно действовали защитники «Базеля» при стандарте у своих ворот, создав искусственный офсайд сразу четырем игрокам «Шальке», и как боковой прозевал очевидное положение вне игры.

Такого бы никогда не случилось, если бы уже в 2013-м ввели VAR. Работала на той игре бригада итальянца Паоло Тальявенто.