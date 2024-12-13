Казахские фаны креативно встретили «Челси» перед матчем с «Астаной»: принесли плакат с Боратом!

Третий состав «Челси» легко справился с «Астаной» при минусовой температуре в Казахстане – 3:1. Уже к 40-й минуте вели 3:0 – голы у форварда Марка Гиу и латераля Ренату Вейги. Плюс автогол защитника Александра Марочкина.

Фанаты «Челси» из Казахстана очень креативно встретили команду в аэропорту. Притащили баннер с персонажем Боратом из знаменитого фильма:

«Челси» отлично идет в ЛК – пять побед из пяти, общий счет – 21:4. «Челси» точно попадает в топ-8 – уже вышли в плей-офф.