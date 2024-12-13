У Витора Роке проблемы в Испании: мало забивает и расстался с женой. Пара удалила все совместные фото

Витор Роке поженился на Даяне Линс перед переходом в «Барселону» в 18 лет.

Сейчас Роке играет в аренде за «Бетис», форвард забил пока лишь три гола в 13 матчах Ла Лиги. И в личной жизни тоже проблемы.

Пара удалила все совместные фотографии и отписалась друг от друга.

Даяне 24 года, она на пять лет старше своего мужа, работает дизайнером интерьеров, а ранее административным секретарем в бразильском автомобильном дилере Pittbull Multimarcas.