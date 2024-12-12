Палмер забил пенальти в стиле Паненки. Игрок «Челси» даже не знает, кто это 😂

Хавбек «Челси» Коул Палмер проводит очередной впечатляющий сезон. Он очень полезен для команды, освобожден от еврокубков, что дает ему больше сил для АПЛ. В последнем туре англичанин сделал дубль, забив оба гола с пенальти. Причем второй удар Палмер исполнил в стиле чеха Антонина Паненки.

Журналист : «Про твой второй пенальти: ты знаешь, кто такой Антонин Паненка?»

Палмер : «Кто?»

Журналист : «Антонин Паненка».

Палмер : *отрицательно качает головой*

Журналист : «Он тот, кто впервые забил пенальти так. Первый, кто исполнил такой удар. В финале «Евро».

Палмер : «О, поэтому он так называется? Я не знал этого».

А вы знали?