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Палмер забил пенальти в стиле Паненки. Игрок «Челси» даже не знает, кто это 😂

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Хавбек «Челси» Коул Палмер проводит очередной впечатляющий сезон. Он очень полезен для команды, освобожден от еврокубков, что дает ему больше сил для АПЛ. В последнем туре англичанин сделал дубль, забив оба гола с пенальти. Причем второй удар Палмер исполнил в стиле чеха Антонина Паненки.

Журналист: «Про твой второй пенальти: ты знаешь, кто такой Антонин Паненка?»

Палмер: «Кто?»

Журналист: «Антонин Паненка».

Палмер: *отрицательно качает головой*

Журналист: «Он тот, кто впервые забил пенальти так. Первый, кто исполнил такой удар. В финале «Евро».

Палмер: «О, поэтому он так называется? Я не знал этого».

А вы знали?

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Антонин Паненка