Палмер забил пенальти в стиле Паненки. Игрок «Челси» даже не знает, кто это 😂
Хавбек «Челси» Коул Палмер проводит очередной впечатляющий сезон. Он очень полезен для команды, освобожден от еврокубков, что дает ему больше сил для АПЛ. В последнем туре англичанин сделал дубль, забив оба гола с пенальти. Причем второй удар Палмер исполнил в стиле чеха Антонина Паненки.
Журналист: «Про твой второй пенальти: ты знаешь, кто такой Антонин Паненка?»
Палмер: «Кто?»
Журналист: «Антонин Паненка».
Палмер: *отрицательно качает головой*
Журналист: «Он тот, кто впервые забил пенальти так. Первый, кто исполнил такой удар. В финале «Евро».
Палмер: «О, поэтому он так называется? Я не знал этого».
А вы знали?