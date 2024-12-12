«Из-за этих поражений ухудшилось мое психическое здоровье». Фанаты «Сити» впервые за 7 лет узнали, что их клуб может проигрывать😱

«Манчестер Сити» в гостях уступил «Ювентусу» (0:2) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы потерпела уже седьмое поражение в последних десяти матчах. Победа за это время только одна – над «Ноттингем Форрест» в АПЛ на прошлой неделе, ничьи с «Фейеноордом» в ЛЧ и «Кристал Пэлас» в чемпионате тоже были разочарованием.

Мы не привыкли видеть команду Гвардиолы в таком плачевном состоянии, а болельщики «Сити» уж тем более. В комментариях в социальных сетях после матча с «Ювентусом» они поголовно выражали неудовлетворение.

💬«Добро пожаловать в эпоху до 2010 года».

💬«Наша реализация будет стоить нам сезона. Сколько моментов было у Холанда? И против «Юве», и против «Кристал Пэлас» Де Брюйне делал ему прекрасные передачи, которые он не смог реализовать. Если бы Холанд забил, то мы бы сейчас были в другой ситуации. Ответственность не только на нем, ее несет вся команда. Но когда ты не используешь свои шансы, то тебя наказывают».

💬«Чуваки, я просто вне себя. Я за «Сити», но думаю, что из-за этих поражений ухудшилось мое психическое здоровье».

💬«Да в такой форме мы даже «Вест Бромвич» обыграть не сможем».

💬«Я знаю, что Холанд – машина по забиванию голов, но в свое время в «Боруссии» он много бегал, помогал команде...Пеп изменил его в лучшую или худшую сторону?».

💬«Кто-то в Англии должен заявить в полицию! Уокер явно шантажирует Пепа, иначе не объяснишь, что он продолжает выходить на поле матч за матчем в такой форме».

💬«У нас нулевой темп, никакой поддержки в штрафной для Холанда, слишком предсказуемая игра около штрафной, которую уже раскусили соперники. Плюс команда морально и физически истощена».

💬«Это еще 2 часа моей жизни, которые я не верну».

💬«При всем уважении, какого черта мы ставим Эдерсона, если он не может остановить мяч, что является его главной задачей. Ортега был бы намного лучше. И Кайл, спасибо тебе за все, что ты сделал до настоящего момента, но сейчас я больше доверяю игрокам академии, чем тебе».