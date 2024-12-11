Страсти в бассейне и жаркие танцы❤️‍🔥: Ванда Нара отметила день рождения🎁

Мыльная опера с участием Ванды Нары и Мауро Икарди продолжается.

Вчера Ванда, позирующая на всех обложках аргентинских таблоидов из-за громкого расставания с Икарди, отметила 38-летие в компании нового любовника – рэпера L-Gante.

Разумеется, Ванда не могла не поделиться ярким праздником в стоиз в Инстаграм, чтобы порадовать подписчиков и прессу, а также, чтобы позлить Икарди.

Жаркие танцы и страсти в бассейне были включены в развлекательную программу.