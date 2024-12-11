Немногие избранные: 7 звезд футбола, которым удалось выиграть Лигу чемпионов и как игрокам, и как тренерам🏆
Победа в Лиге чемпионов – мечта для любого футболиста и тренера. Осуществить ее получается далеко не у всех.
Но есть счастливчики, которым удалось выиграть главный клубный турнир Европы на обоих этапах карьеры, есть даже те, кто сделал это несколько раз!
Давайте посмотрим, кто эти игроки, которые в последствии смогли взять ЛЧ и в качестве тренеров:
Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола имеют шансы увеличить послужной список, поскольку со своими командами продолжают борьбу в Лиге чемпионов и в этом сезоне!
1. Побеждал в Кубке Чемпионов и Лиге Чемпионов. Кубок один, но...это два совершенно разных турнира;
2. Побеждал, как игрок, в составе двух разных команд,: Милан 1989,1990 и Аякс 1995