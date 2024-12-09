Сын Уэйна Руни показал болельщикам невероятную комнату с трофеями своего отца🏆🥇

Сын Уэйна Руни Кай провел для болельщиков экскурсию по трофейной комнате своего отца.

Уэйн начинал в «Эвертоне», а потом 13 лет провел в «Манчестер Юнайтед». За это время Руни стал лучшим бомбардиром в истории клуба — забив 253 гола в 559 матчах. Он выиграл пять титулов Премьер-лиги, Кубок Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и бесчисленное множество индивидуальных призов — включая Golden Boy и игрок года по версии PFA.

Некоторые из этих трофеев выставлены в особняке в Чешире, который Уэйн делит с женой Колин и их четырьмя сыновьями. Кай Руни, который пошел по стопам отца, показал болельщикам эту потрясающую коллекцию наград.