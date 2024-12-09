Жена Эндрика посетила матч «Палмейраса»😍, но даже ее присутствие на трибунах не помогло бразильцам завоевать чемпионство

Очаровательная супруга Эндрика Габриэле Миранда посетила матч «Палмейраса» с аутсайдером чемпионата Бразилии «Флуминенсе».

Бывший клуб Эндрика уступил с минимальным счетом 0:1, но даже в случае победы чемпионом Бразилии бы стал «Ботафого», набравший 79 очков. У «Палмейраса» в итоге только 73 очка и серебро.

Напомним, что Эндрик начал свою карьеру в бразильском клубе еще в 2016 году в возрасте 11 лет. В 2022 году, когда Эндрику исполнилось 16 лет, он официально подписал контракт с «Палмейрас» и начал тренироваться с основной командой.

Этим летом бразилец перебрался в «Реал Мадрид». Пока его дела в Королевском клубе идут не самым лучшим образом, но 18-летний форвард не рассматривает вариант с арендой в предстоящее трансферное окно, несмотря на то, что его игровое время не соответствует его ожиданиям.

В текущем сезоне Эндрик сыграл 11 матчей в Ла Лиге, в основном появляясь в конце второго тайма. На его счету 1 гол.