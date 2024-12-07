😮Звезда «Форсажа» посетил матч Роналду и Бензема в СА: поздравил с победой Карима и сфоткался с Кришем

В 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии сыграли «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». На поле команды выводили легенды «Реала» – Карим Бензема и Криштиану Роналду.

Они забили с разницей в две минуты, для португальца мяч стал 916-м в карьере. А игра закончилась победой команды Бензема 2:1. В чемпионате «Аль-Иттихад» оторвался от «Аль-Насра» на 11 очков и уверено занял первое место. Команда Роналду идет на четвертой строчке.

После игры произошел неожиданный момент. В раздевалку «Аль-Иттихада» зашел Вин Дизель! Звезда «Форсажа» смотрел матч на стадионе и решил поздравить команду с победой.

Актер не упустил возможности сфотографироваться с Криштиану:

Также матч посетил американский режиссер Спай Ли:

📸 Бензема и Роналду встретились в СА! Мило поболтали, забили с разницей в две минуты, Криш не дал Кариму влезть в драку