Попало на камеру. Ярость Беллингема на эгоистичное решение Мбаппе – похоже, в «Реале» вообще нет сыгранности

Килиан Мбаппе провел серый матч против «Атлетика Бильбао» и не помог «Реалу» спастись от поражения (1:2).

Французский нападающий упустил ключевой момент, не реализовав пенальти, и допустил несколько ошибок в финальной стадии атак. Болельщики остались недовольны его решениями на поле, а один из моментов даже вывел из себя Джуда Беллингема.

Во втором тайме, находясь на левом фланге, Мбаппе вместо того, чтобы сделать навес в штрафную, полез в обводку. В итоге потерял мяч, чем вызвал раздражение Беллингема, ярость которого поймали камеры. Джуд размахивал руками.

Для команды Карло Анчелотти этот матч стал поводом для размышлений, а для игроков — напоминанием о важности командной игры и решений в ключевых моментах.