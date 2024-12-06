Новый стадион «Эвертона» еще не открыли, а он уже поплыл. Кажется, что у «Олд Траффорд» появился младший брат

Следующим летом «Эвертон» покинет «Гудисон Парк» и переедет на роскошный стадион вместимостью практически на 53 тысячи зрителей, расположенный в доке Брамли-Мур.

Последние 132 года, то есть, практически с момента основания, «ириски» играли на предыдущей арене. Новый стадион обойдется клубу в 800 млн фунтов.

Официально его еще не открыли, но похоже, что один из главных тестов он прошел. На Мерсисайде пошел проливной дождь, а крыша не выдержала потока воды.

На видео, опубликованном в соцсети X, видно, как вода льется по ступенькам и попадает в чашу стадиона из-за очевидной протечки крыши.

Разумеется, фанаты соперников отреагировали на эти кадры, а некоторые вспомнили «Олд Траффорд», домашнюю арену «Манчестер Юнайтед», у которой тоже были проблемы.

💭«Манчестер Юнайтед» понравился этот твит».

💭«Прямо как защита «Эвертона», протекающая по всему периметру».

💭«Потописон Парк».

💭«Надо назвать его «Аква Дом».

💭«Ничего необычного, просто синий «Олд Траффорд».