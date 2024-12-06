Новый стадион «Эвертона» еще не открыли, а он уже поплыл. Кажется, что у «Олд Траффорд» появился младший брат
Следующим летом «Эвертон» покинет «Гудисон Парк» и переедет на роскошный стадион вместимостью практически на 53 тысячи зрителей, расположенный в доке Брамли-Мур.
Последние 132 года, то есть, практически с момента основания, «ириски» играли на предыдущей арене. Новый стадион обойдется клубу в 800 млн фунтов.
Официально его еще не открыли, но похоже, что один из главных тестов он прошел. На Мерсисайде пошел проливной дождь, а крыша не выдержала потока воды.
На видео, опубликованном в соцсети X, видно, как вода льется по ступенькам и попадает в чашу стадиона из-за очевидной протечки крыши.
Разумеется, фанаты соперников отреагировали на эти кадры, а некоторые вспомнили «Олд Траффорд», домашнюю арену «Манчестер Юнайтед», у которой тоже были проблемы.
💭«Манчестер Юнайтед» понравился этот твит».
💭«Прямо как защита «Эвертона», протекающая по всему периметру».
💭«Потописон Парк».
💭«Надо назвать его «Аква Дом».
💭«Ничего необычного, просто синий «Олд Траффорд».
Первым стадионом с трибунами стал Прайори Роуд, а через два года переехали на Энфилд, где провели восемь лет
После того как владелец Энфилда все выше поднимал арендную плату, решили съехать на Гудисон
Владелец Энфилда, чтобы поляна не простаивала, основал свою команду и назвал Эвертон Атлетик, когда ему намекнули что воровать названия нехорошо и названием района он может не прикрываться, он переименовал новодел в Ливерпуль