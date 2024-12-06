«Аталанта» против «Милана»: итальянские страсти на поле и самые красивые болельщицы на трибунах ❤️

Сегодня вечером нас ждет супер-матч в 15-м туре Серии А. «Аталанта» принимает «Милан». Команда Джанпьеро Гасперини занимает вторую строчку в чемпионате с 32 очками, всего одно очко уступая лидеру – «Наполи». У подопечных Паулу Фонеска пока только 22 очка, седьмая строчка в Серии А, но есть игра в запасе.

Давайте посмотрим, кто поддержит футболистов на трибунах.

За голкипера хозяев поля Марко Карнезекки болеет невеста Валентина.

Защитника «Аталанты» Сеада Колашинаца поддержит супруга Сусубелле.

Красотка Жозефина болеет за нападающего «Аталанты» Шарля де Кетеларе.

За защитника Рауля Белланову будет переживать его девушка Паола.

У гостей с поддержкой тоже все отлично.

Защитника «Милана» Тео Эрнандеса поддерживает роскошная Зои.

Полузащитника «россонери» Кристиана Пулишича поддерживает его девушка Алекса.

Красотка Инес поддержит Рафаэла Леау.

За защитника Маттео Габбия будет болеть его невеста Федерика.