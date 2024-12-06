«Сердце и душа клуба». «МЮ» прощается с Кэт Фиппс, работавшей с «Красными дьяволами» с 1968 года

«Манчестер Юнайтед» прощается с Кэт Фиппс, скончавшейся в возрасте 85 лет.

Будучи болельщицей «Юнайтед» с детства, Кэт стала оператором коммутатора «красных дьяволов» в сентябре 1968 года, вскоре после первого успеха команды в Кубке европейских чемпионов. Позже она взяла на себя роль администратора на тренировочной площадке, гарантируя, что любой посетитель Каррингтона будет встречен самым радушным образом.

У Фиппс завязались дружеские отношения с сэром Мэттом Басби, Джимми Мерфи и звездным составом «Юнайтед», она проводила бесчисленные часы с обладателями «Золотого мяча» Джорджем Бестом, Бобби Чарльтоном и Денисом Лоу.

Вклад Кэт в общее дело всегда признавали в клубе. Когда скончался ее муж Ричард, сэр Алекс Фергюсон взял свою команду на похороны, чтобы отдать дань уважения и поддержать Кэт. Во время пандемии 2020 года ее дома навещали игроки и сотрудники клуба, чтобы она не была одна. В 2022 году Ассоциация тренеров лиги вручила Кэт премию «За заслуги перед футболом».

Многие звезды «МЮ» выразили сожаление по поводу кончины Кэт Фиппс в социальных сетях.

Харри Магуайр: «Легенда, которая не будет забыта. Мы будем скучать. Покойся с миром, Кэт».

Лисандро Мартинес: «Важный вопрос: какое наследие я оставлю после себя? Ты так много дала всем нам, прежде всего любовью, которую ты проявляла, встречая нас каждый день. Ты помогла мне почувствовать себя как дома с первого дня. Покойся с миром, Кэт».

Дэвид Бекхэм: «Навсегда в наших сердцах... Первое и последнее лицо, которое я всегда видел, было лицо Кэт, сидевшей на стойке регистрации на стадионе «Олд Траффорд», ожидавшей, чтобы вручить мне билеты на игру, она была сердцем «Манчестер Юнайтед», все знали, кто такая Кэт, и все ее обожали. Я переехал в Манчестер в 15 лет, и Кэт дала обещание моим маме и папе: «Я присмотрю за вашим мальчиком, не волнуйтесь», и с первого дня и до последнего дня, который я провел с ней, она именно это и делала. «Олд Траффорд» никогда не будет прежним без твоей улыбки... мы любим тебя».

Рио Фердинанд: «Кэт. Опора «Манчестер Юнайтед». Всегда встречала меня и всех остальных, кто приезжал, с теплой улыбкой. Смотрела на жизнь позитивно, всегда была бескорыстна и ставила других на первое место. Покойся с миром».

Хуан Мата: «Сердце и душа клуба. Какая замечательная женщина. Мы никогда не забудем тебя, дорогая Кэт. Покойся с миром».