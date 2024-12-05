🚀 «Это не Португалия. Это АПЛ! Так вы ничего не выиграете». Фанат «Арсенала» жестко прошелся по Амориму 😡

Вчера «Арсенал» уверенно переиграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 14-го тура АПЛ.

Рубен Аморим не справился с лондонцами, уступив как по счету (0:2), так и по игре.

После матча один из фанатов «Арсенала» в интервью клубному ТВ заявил, что «МЮ», и Амориму лично, нужно быть смелее, если они хотят бороться за титулы.

«Аморим приехал в АПЛ с фантастической репутацией. 71% побед в португальской лиге, но это не Португалия. Это АПЛ. Путь, который он выбрал, не сработает для «Юнайтед». Очевидно, что команда их уровня должна больше играть, потому что с таким футболом у них не могло быть много голевых моментов. Так они никогда ничего не выиграют и это еще долго будет длиться», - уверен фанат «канониров».

Фанаты «МЮ» в соцсетях очень недовольны советом соперника.

💭 «Арсенал» выиграл из-за угловых. Ты не имеешь права быть таким высокомерным».

💭 «Самая постыдная фанатская база за всю историю. Он говорит, что Аморим ничего не выиграет, но молчит о своем тренере, который пять лет что-то строит, полагаясь на доминирование».

💭 «У него было четыре игры... А вы что выиграли?»

💭«Какая постыдная попытка привлечь внимание».

💭 «Все лысые забывчивые».