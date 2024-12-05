Болельщики «Ювентуса» ополчились на Алишу Леманн –считают, что она слишком много времени уделяет своей внешности💅

Новая звезда женской команды «Ювентуса» и самая популярная футболистка в мире Алиша Леманн перебралась в Турин минувшим летом вместе со своим парнем Дугласом Луисом, выступающим за мужскую команду.

Швейцарка сразу же привлекла внимание болельщиков, причем не только своими результатами на поле, но яркой внешностью, которую она любит всячески подчеркивать.

Дело в том, что Алиша всегда появляется на поле и на тренировках при полном параде: накрашенная и причесанная. Некоторые футбольные фанаты считают, что это перебор.

💬 «Как можно краситься на матчи?».

💬 «Футбол Х. Мейкап ✓».

💬 «Она думает только о своей внешности».

💬 «На поле вклад равен нулю, зато в Инстаграме все отлично».

💬 «Она и накрасилась, чтобы фотки после матча были хорошими».