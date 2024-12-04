🤔 Так «Юнайтед» будет раскупать «Спортинг»? Есть две версии 😦

«Манчестер Юнайтед» все еще может начать «охоту» на игроков «Спортинга» в январе.

Ранее Рубен Аморим заявил, что не будет подписывать игроков бывшей команды этой зимой.

«Я не подпишу ни одного игрока «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» в январе. Но я не знаю, что произойдет летом. У «Спортинга» хорошие игроки. Посмотрим, что будет дальше...» - двусмысленно высказался португалец.

Издание A Bola утверждает, что «Юнайтед» - один из главных претендентов на подписание игрока. Более того, «манкунианцы», якобы, готовы активировать пункт о выкупе нападающего, составляющий €100 млн.

Между тем, «Спортинг» открыт к переговорам будущим летом. Уточняется, что португальцы могут отпустить шведа за €70 млн.

В понедельник Sky Germany сообщил, что «МЮ» уже провел стартовые переговоры относительно подписания Дьокереша. Но есть проблема - англичанам нужно продать нескольких игроков.

Кроме того, «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» также активно интересуются Дьокерешем.