Мбаппе сильно меняет «Бернабеу». Трибуны стадиона стали иначе относиться к неудачам собственной звезды

В прошлом трибуны домашней арены «Мадрида» «Сантьяго Бернабеу» были непримиримы к своим игрокам. Фанатам было неважно, футболист какого уровня показывает не лучшую форму и доставалось буквально всем. К примеру, Орельен Тчуамени не раз получил свист в свой адрес, когда был не в форме. Однако в этом сезоне что-то изменилось.

Килиан Мбаппе переходил в «Мадрид» в качестве мессии и решении всех клубных проблем, однако с первых матчей француз испытывает сложности. В последней игре против «Хетафе» он забил, но футболисту все еще не хватает уверенности.

А вот «Бернабеу» реагирует на проблемы Мбаппе однозначно − его поддерживают и постоянно скандируют фамилию. Во втором тайме игры с «Хетафе» Килиан упускал немало возможностей, в том числе не забил в пустые ворота . Вполне вероятно, что любого другого игрока фанаты «Мадрида» освистали бы, но не Мбаппе. Стадион не стал наказывать его за ошибки, а вновь ответил подбадривающими зарядами.

Как считает Relevo, это значит, что стадионные болельщики сделали исключение как минимум для одного игрока клуба. Килиан Мбаппе очевидно не на своем уровне, но под шквал трибунной критики не попадает.

В этом сезоне француз в Ла Лиге записал на свой счет 10,22 xG, но забил всего 8 мячей. Куртуа и Анчелотти публично поддерживают форварда, пытаясь избавить его от лишнего давления.